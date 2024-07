Mujer se casa con hombre en situación de calle; no creerás lo que pasó

En un mundo donde el amor puede surgir en los lugares más insospechados, una usuaria de TikTok ha capturado la atenciónde miles con su conmovedora historia.

Todo comenzó frente a un OXXO, donde esta joven encontró a su actual pareja, quien en ese entonces lavaba carros en el estacionamiento del establecimiento. "Lo conocí mientras hacía mis compras habituales en el OXXO", reveló en un emotivo relato.

Desde el primer encuentro la historia de amor entre ambos se convirtió en un fenómeno viral, atrayendo seguidores que aplauden su amor genuino y la transformación que ha experimentado su vida desde entonces.

"Me cautivó su determinación y la forma en que enfrentaba la vida", compartió la joven, quien decidió acercarse a él y cambiar su destino juntos.

Publicidad

Con el tiempo, no solo se convirtieron en pareja, sino que también decidieron compartir un hogar. "Lo acogí con todo mi corazón. Le di un nuevo aspecto, le proporcioné ropa nueva y las comodidades básicas que todos merecemos", explicó.

El amor entre ambos creció rápidamente, llevándolos a formar una familia. "Decidimos aventurarnos juntos. Tenemos tres hijas y aunque hemos pasado por momentos difíciles, nuestro amor sigue siendo fuerte", reveló.

Publicidad

A pesar de las críticas y opiniones divididas en redes sociales, ambos se mantienen firmes en su decisión y en su amor mutuo. "Él me hace feliz y hace todo lo posible por nuestra familia. No cambiaría nada de nuestra historia", aseguró la joven, reafirmando que el amor no conoce barreras ni prejuicios.

Esta historia ha llevado a las críticas y las convenciones sociales sobre el amor y la aceptación. "Es el mejor hombre que pude haber elegido", concluyó.

En tiempos donde los prejuicios pueden ser abrumadores, esta historia recuerda que el "verdadero amor" puede superar cualquier obstáculo.

Mira también: Anuel AA nuevamente arremetió contra Feid