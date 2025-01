VIDEO: Reconocido rapero se dispara en plena entrevista; tenía el arma en el pantalón

Un sorprendente incidente está causando revuelo en redes sociales luego de que un video del famoso rapero 2 Low se hiciera viral.

En el video, muestra durante una entrevista para el popular programa de YouTube 'One on One con Mike D', se observa el momento en que e l artista se dispara accidentalmente en la pierna mientras buscaba algo en su bolsillo.

El programa, que ha ganado popularidad por sus entrevistas relajadas y sin filtro con grandes personalidades del mundo del entretenimiento, transcurría con normalidad.

En el video, se ve a Mike D preguntándole a 2 Low sobre su carrera, mientras el rapero mete la mano en el bolsillo delantero de sus jeans. Segundos después, un disparo interrumpe la conversación, dejando al set en un estado de conmoción.

"¿Quién disparó a quién?" , se escucha decir al presentador, quedando todos confundidos mientras miraba a su alrededor. La situación se esclarece cuando el propio 2 Low, con una mueca de dolor y un agujero evidente en su pantalón , asiente con la cabeza y saca parcialmente lo que parece ser un arma de fuego antes de devolverla al bolsillo.

A pesar de la evidente tensión, alguien fuera de cámara asegura: "No, estamos bien".

El video muestra también las reacciones del equipo de producción, que se escucha que dijeron frases como "¡Ah, qué carajo!" . En medio de la confusión, el propio 2 Low preguntó si todos estaban bien . Al ser cuestionado sobre su estado, el rapero miró su pierna y respondió: "Espero".

Posteriormente, Mike D publicó un video en el canal del programa para explicar lo sucedido, comentando con humo r y alivio: "El artista 2 Low de X Rap a Lot casi (emoji de pistola) aparece en cámara. Gracias a Dios, todos estaban bien".

La grabación acumulo millones de vistas y generado una oleada de comentarios sobre la seguridad en los sets de grabación y el manejo responsable de armas de fuego.

Hasta el momento, ni 2 Low ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

El video sigue siendo tema de conversación en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, donde los usuarios expresan una mezcla de asombro , preocupación y en algunos casos, humor por la situación.

La inesperada escena deja en evidencia la importancia de extremar precauciones en entornos públicos, e specialmente cuando están involucrados objetos peligrosos.

