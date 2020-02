Aida Victoria mandó a comer de la que sabemos a quien dijo que publicaba "estupideces"

Aida Victoria Merlano, la hija de la excogresista Aida Merlano, se despachó para responderle muy duro a una mujer que la cuestionó por las publicaciones que hace en redes sociales.



Es bien sabido que Aida Victoria hace publicaciones sin pena en su cuenta de Instagram y habla de sexualidad.



La seguidora le comentó un video en el que Aida Victoria habla de las mujeres que dejan de lado a las amigas cuando tienen novio.



No obstante, una seguidora le comentó que "buscara un trabajo de verdad y que no publicara estupideces".



No obstante, Aida Victoria no tomó muy bien el comentario y respondió con palabras de grueso calibre a la crítica.





La hija de Aida Merlano enfureció con una mujer que la criticó en redes pic.twitter.com/XmgcDpJoHh — Qué tal esto (@CorreDile) February 8, 2020