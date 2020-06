La 'gata salvaje' se divorcia y no peleará la custodia de su hija

La hermosa actriz Marlene Favela, de 41 años, reveló a través de un video en Instagram que su corto matrimonio llegó a su fin.



La recordada 'gata salvaje' se casó hace poco menos de dos años con el empresario australiano George Seely y fruto de ese matrimonio nació una hermosa niña llamada Bella.



Sin embargo, ahora por diferencias irreconciliables la actriz decidió dar fin a su historia de amor y aclaró que se haría cargo por completo de su hija y que no pelearía su custodia en una corte.



Además, señaló que "quiere que su hija crezca con el amor de su padre y su madre aunque no vivan juntos".



Este es el video completo en el que explica las razones que la llevaron a poner fin a su matrimonio y aclaró que no daría más declaraciones.