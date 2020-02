El pasado fin de semana Melina Ramírez se lanzó como empresaria con un producto enfocado a las personas que hacen deporte.



En dicho evento, la presentadora concedió una entrevista para ‘Lo sé todo’, donde habló sobre su separación con Mateo Carvajal.



De acuerdo con la caleña llevaban mucho tiempo de no estar juntos, pero por su hijo quisieron darlo a conocer 6 meses después.



Así mismo aseguró que hizo todo lo posible porque la relación funcionara y continuara, pero no se pudo.



“Fue muy difícil terminar, perdonar, superar tantas cosas dolorosas que hubo en su momento, pero la vida sigue y yo creo que no hay que tener rencores, hay que soltar todo eso y hay que sanar… Yo lo di todo, lo intenté mil veces y si no se dieron las cosas pues ya era hora de decir no más… Tengo la tranquilidad de haberlo dado todo, eso no me lo quita nadie”, dijo.



Aunque ya no sean pareja, la modelo resaltó que se lleva muy bien con el paisa, pues desea tener una relación amena por su hijo.

Mira la entrevista completa aquí.