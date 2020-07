"Voy a disfrutar a los hombres": esposa de Mauro Urquijo dijo que "cambió el chip"

María Gabriela Isler, la esposa trans del actor Mauro Urquijo, sorprendió a todos sus seguidores con una publicación en su cuenta de Instagram.



Isler aseguró que "ha cambiado el chip" de su matrimonio y que ahora "disfrutará de los hombres". También dijo que las mujeres deberían ser amadas por muchos hombres.



"Yo cambié el chip de mi mente y la de Mauro así que no me voy a cohibir más. Si me ven con otro hombre no se vayan a estar poniendo a publicar nada porque yo soy libre y no me gustan las escondidas, hago las cosas de frente. Quien me quiera tomar fotos y hacer chismes que lo haga, no me importa. Voy a disfrutar a los hombres, me encantan los hombres. Nosotras las mujeres tenemos que ser amadas por muchos hombres..", dijo la esposa de Urquijo.







La esposa de Urquijo dejó claro que su relación sería más abierta y la noticia sorprendió a muchos, pues la pareja contrajo matrimonio hace solo unos meses.