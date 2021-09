¡A inscribirse! Conoce el paso a paso para registrar tu bicicleta en Bogotá

Frente a la ola de inseguridad que registra Bogotá , la alcaldesa, Claudia López , anunció este lunes la expedición de los decretos 242 y 294 de 2021, que, respectivamente, corresponden a 'Registro Bici' y 'Rutas Seguras' y que los biciusarios tienen que cumplirlos obligatoriamente.

'Registro Bici' se encargará de que todos los dueños de bicicletas en la capital, se registren en registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co para demostrar la propiedad del vehículo en dado caso que sea robado.

En el anterior enlace, las personas deberán crear un usuario e indicar todas las características de la bicicleta: marca, color, número serial del marco, modelo y fotos.

Una vez concluida la inscripción, el biciusuario tendrá que acercarse a uno de los dos puntos de de atención de Secretaría de Movilidad y de Seguridad para recibir un sticker y que el operador lo asocie con el vehículo.

Dichos puntos de atención son los siguientes:

Publicidad



-Punto de atención IPES (Costado Oriente de la Estación Alcalá)

Dirección: Autopista Norte con calle 137.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

-Punto de atención IPES Tintal (al lado de Estación Biblioteca Tintal)

Dirección: Carrera 86 # 1 - 99

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Beneficios de 'Registro Bici'

-Obtención de comprobante de registro (el cual es obligatorio en dado caso que la Policía te llegue a parar).

-Tener acceso al portal del Sistema Nacional de Denuncia Virtual.

-Al momento de adquirir una bicicleta, se podrá consultar con el serial asignado en el vehículo si la bicicleta está registrada como robada.

-Hacer el traslado de propiedad de la bicicleta.

-Realizar modificaciones al vehículo. (esto en el caso de que se le cambien algunas partes).

Por otro lado, se espera que con la implementación de 'Rutas Seguras', se pueda garantizar la libre circulación de los biciusuarios sin temor a ser víctimas de un atraco. Los corredores de las rutas seguras y horarios serán establecidos en las próximas horas por la Administración Distrital.

Tiempo atrás y en conjunto con MEBOG, la Administración Distrital ya había definido seis Rutas Seguras en un horario de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. en la Calle 80 - Alto de Canicas, Autopista Norte . Alto de Patios (vía La Calera), Calle 13 - Facatativá, Autopista Sur, Av. Boyacá - Chipaque y El Verjón (vía Choachí), de jueves, sábado y domingo de 5:00 a.m. a 9:00 a.m.

Publicidad