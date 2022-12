Algunos lo consideran el REY de la canción peruana, ¿usted qué opina?

El cantante peruano de cumbia andina José Abelardo Gitiérrez Alanya conocido como Tongo, es popular en su país por la forma de interpretar famosos temas musicales en un inglés bastante singular bautizado por él como ‘tonglish’.

Su último éxito llamado ‘Numb’ presentado en Youtube como ‘Un estreno mundial, es una reedición del éxito que lanzó el grupo estadounidense Linkin Park. El video está actuado por Tongo e inicia con la siguiente letra “Chairod bin juatchu guan michubi”, siendo un intento de trascribir la letra original “I´m tired of being what you want me to be”.

El artista goza de una popularidad en rede sociales por sus efectos visuales en los videos, su bajo nivel de inglés y su particular apariencia.

Sus seguidores le piden más repertorios además de las versiones que ya tiene, canciones como ‘Let it be’ de The Beatles llamado Leydi bi, ‘Sweet Child O´Mine de Guns N’ Roses o ‘Baby’ de Justin Bieber.