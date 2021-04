Antes de morir, abogado narró el calvario que pasó al no encontrar una UCI en Barranquilla

Un abogado, identificado como Henry Jiménez, murió de COVID-19 tras enfrentar un calvario para encontrar una UCI en la ciudad de Barranquilla . Al no encontrar ninguna en varios centros médicos, volvió a su casa donde desafortunadamente murió, según informó Noticias Caracol .

“Les cuento amigos que esta vaina de la salud es una pena de muerte. Estoy en la Bonnadona me están echando. Llegué a la Reina Catalina, me echaron.

Llegué a la de la Costa, me echaron. Ahora aquí de vaina me pusieron oxígeno y también me están echando”, dijo Jiménez en una grabación antes de morir.

Asimismo, el hombre se cuestionó que entonces a dónde debían ir, aludiendo a que si las clínicas y hospitales no lo pueden ayudar, entonces, ¿quién sí?

“Entonces ¿a dónde se va uno?”, agregó.

La historia de Jiménez es el reflejo de la constante lucha de cientos de miles de familias hoy en Colombia por una unidad de cuidados intensivos, debido a la gran cantidad de personas contagiadas por COVID-19 .