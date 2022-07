Adiós escenarios: Alci Acosta anuncia que se retira de la música

Alci Acosta , un artista acogido por la industria y el público tras lanzar varios éxitos durante una larga trayectoria, toma una trascendental decisión que deja impactados a los fanáticos que han escuchado siempre sus canciones y lo han seguido en cada paso.

El famosos cantante colombiano, de 83 años, prepara su retiro de las tarimas que hará con el lanzamiento de su última canción ‘Adiós escenarios’, con la que dice que dará un cierre digno a toda su trayectoria musical.

“Adiós, me voy de los escenarios, ya son muchos calendarios, un descanso quiero yo, quiero una vida tranquila, no está mi esposa querida, sentimiento tengo yo”, dice la nueva composición.

La noticia fue confirmada por su hijo el ‘Checo’ Acosta, en el programa Lo Sé Todo, contando que su padre planeaba su retiro.

el ‘Checo’confirma que Alci Acosta hará un último tour por Colombia, Ecuador y Estados Unidos donde cantara sus éxitos más conocidos como ‘La copa rota’, ‘No renunciare’ y ‘Porque se fue’. Además, la última canción que cantara y con la que se despedirá fue compuesta por el ‘Checo’ Acosta.

Aunque, su despedida es una gran sorpresa, fanáticos expresan que Alci Acosta merece descansar tras pasar cinco décadas de carrera dejando considerables éxitos.

El cantante, tras pasar por algunos problemas de salud, asegura que es una de las razones por las que se retira, ya que próximamente deberá someterse a un procedimiento quirúrgico para mejorar la dificultad que presenta en su brazo derecho.

“Ya llegó la hora de decirles adiós, lo vamos a hacer pausadamente no tan así de un corte tan rápido no”, dijo el artista en una entrevista.

Todo es un proceso para el reconocido cantante de bolero, y aunque despedirse nunca es una decisión fácil su crecimiento, permanencia y talento ha sido bastante notorio y admirado.

“Retirarnos con honor, haciendo las cosas bien. No retirarme cuando ya mi voz no me salga cuando se olviden las letras. Queremos retirarnos a tiempo”, expresó Alci Acosta.