Bacilos y Carlos Vives regrabaron la icónica canción 'Caraluna' y a los fans les encantó

Bacilos, la agrupación que se formó en Miami y que sacó temas tan destacados como 'Mi primer millón', regrabó, 19 años después, la icónica canción 'Caraluna' junto a Carlos Vives .

El tema tiene ritmos suaves y tropicales que atraparon a los fans y revivieron las buenas épocas de este tema que se ubicó en los primeros lugares de la radio.

'Caraluna' es el nombre del segundo álbum de estudio grabado por el grupo Bacilos. Fue lanzado al mercado el 16 de julio de 2002 y ganó un Premio Grammy al Mejor Álbum Pop Latino.

La agrupación Bacilos quiso regrabar dos canciones para hacer un "experimento que tenían en mente hace algún tiempo". En esta ocasión decidieron respetar la versión original que los hizo tan famosos y el resultado fue genial.

"No puedo creer que estén colaborando con Carlos después de tantos años esperando. Perfecto, como siempre", "Volvieronnnn y bien acompañados luego de años de enamorarnos con este clásico", "Me emociona verlos activos!!! No se rinden. Son muy buenos y transmiten acertadamente el mensaje", escribieron algunos usuarios en YouTube.