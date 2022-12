¡Christian Nodal se DERRITE por las colombianas! BACKSTAGE de La Kalle

A sus 19 años Christian Nodal se ha convertido en todo un fenómeno de la música popular. Pero el camino ha estado plagado de retos, por ejemplo, conseguir el suficiente dinero y colaboración para producir su más grande éxito, 'Adiós Amor'.

"Recordar eso me pone muy sentimental. Este era mi sueño y jamás me imaginé brincar el charco hacia Colombia. Hicimos muchos sacrificios. Mario Chávez (director) me regaló el vídeo, un amigo de una tequilera me prestó la locación y hasta una amiga me ayudó siendo la modelo", dijo Nodal.

Y lo cierto es que los esfuerzos sí rindieron frutos. 'Adiós Amor' le abrió la puerta de los mercados internacionales y del corazón de cientos de fans. ¿Pero quién es la dueña del corazón del cantante?

"Estoy soltero y listo para atender a las fans. Creo que las mujeres colombianas solo con hablar ya son muy atractivas", agregó Nodal.

