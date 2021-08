"Fue un impulso que casi me cuesta la vida": habla taxista que persiguió al asesino de un policía

El reciente hecho delictivo conmovió no solo a los habitantes de Bogotá, sino también al país entero, pues el pasado miércoles 11 de agosto, dos policías fueron atacados a tiros tras un robo, lamentablemente uno de ellos perdió la vida. Un taxista además resultó herido durante la persecución y relató la dramática historia.

Fue Noticias Caracol quien habló con él para conocer su versión sobre lo ocurrido. "Fue un impulso que casi me cuesta la vida", dijo el taxista Diego Alejandro Ariza.

Según cuenta Diego, se encontraba dejando una carrera cerca al lugar donde se dieron los hechos, por lo que pudo presenciar el momento en el que le roban la bicicleta a un muchacho, al que según él, le dijo que se subiera al taxi para ir a perseguirlo.

Segundos después, Diego cuenta que el delincuente le dispara: "En ese momento me acciona un disparo, yo retrocedo, el otro muchacho corre, y me quedo detrás del carro porque el man me hace dos disparos más, yo vuelvo y me subo al carro así herido, me acerco a ellos y es cuando me bajo también a golpearlo, porque intentó atentar contra mi vida", agregó.

Afortunadamente el taxista fue llevado al hospital donde le dieron atención de urgencia, según el reporte médico, el disparo le atravesó la pierna izquierda.