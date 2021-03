‘Girl Like Me’ de Shakira junto a los Black Eyed Peas es número uno en los Latin Bilboard de USA

Shakira no cabe de la dicha desde que se enteró que su canción ‘Girl Like Me’ junto a los Black Eyed Peas está en el puesto número uno en los Latin Bilboard de USA, una de las listas musicales más importantes del mundo.

La barranquillera subió su popularidad como la espuma tras protagonizar el video de esta canción en la que se le ve muy bella bailando con su pinta ochentera y mostrando sus dotes skater. Incluso, la coreografía se convirtió en un challenge replicado por millones de personas en todo el mundo.

"Wow, me acabo de enterar que hemos llegado al número uno en la lista Latin Bilboard de USA y estoy super agradecida con ustedes, no saben cuánto, por todo el apoyo que nos han dado a mí y a los Black Eyed Peas con esta canción que no sería nada sin ustedes. Los quiero muchísimo", dijo la barranquillera en un video publicado en su Instagram.

El video de ‘Girl Like Me’ salió al mercado hace cuatro meses y ya supera los 311 millones de reproducciones en YouTube y se ha convertido en uno de los más comentados por los internautas.

Tras 20 años de carrera musical, Shakira sigue consolidándose en el mundo como una de las artistas más famosas de todos los tiempos. Esto demuestra que poco le importan los comentarios en su contra como los lanzados por los aficionados al PSG previo al partido contra el Barcelona en los octavos de final de la Champions.