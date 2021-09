Karol G no pudo contener las lágrimas al ver el gesto que le hicieron fans en Medellín

La reconocida artista colombiana, Karol G, vuelve a ser tendencia luego de que se confesara a través de un video en su Instagram , en donde se le vio muy conmovida y se expresó entre lágrimas, en especial a toda sus seguidores de la ciudad de Medellín.

Y es que luego de anunciar su segundo concierto para el 5 de diciembre en la Ciudad de la Eterna Primavera, la intérprete de 'Bichota', reveló que en horas la boletería se agotó, motivo por el cual estaba muy feliz, orgullosa y agradecida con los paisas.

La noticia se conoció luego de que la semana pasada, la artista confirmara su primera presentación el 4 de diciembre, y esta también tuvo éxito, ya que a dos días de la apertura oficial de venta de entradas, ya se habían agotado.

"Quería grabar este video para decir que Colombia ha sido muy importante para mí, y mi carrera no sería lo que es hoy si en mí 'casa' no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo", agregó Karol G.

La cantante concluyó el video diciendo que: "Cumplir sueños es una cosa muy chimba, así que gracias. Los amo mucho medallo ", y prometió a todos los asistentes que la van a pasar increíble. Ambos shows serán en el Estadio Atanasio Girardot.