La DEUDA que tiene Andreína Solórzano con su querida Venezuela

Andreína Solórzano, una venezolana lleva varios años en Colombia ejerciendo como periodista y presentadora. Una hermoso escenario para enamorarnos cada día más de ella y que ella se encante por nuestro país.

A través de su cuenta de Instagram expresó su deseo de conocer cada rincón de su nuevo hogar: Colombia. En el mensaje también habló de la tristeza al no haber aprovechado Venezuela cuando se encontraba bien. Prometió que cuando todo mejore, hará lo mismo en su país natal.

"Este año me propuse conocer todos los lugares que pueda de Colombia, hay tanto por ver en este país plagado de bellezas. No quiero que me pase como me pasó con mi Venezuela, que no viajé por ella y ahora me arrepiento (de seguro, cuando las cosas mejoren, lo haré)", escribió.

¿Dónde empezó el tour? El Desierto de la Tatacoa fue el primer destino de esta aventura por Colombia.

