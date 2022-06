Reconocido cantante fue condenado a 30 años de cárcel por abusos sexuales

Luego de varias acusaciones por abuso sexual, el reconocido cantante de R&B, R. Kelly, fue condenado a 30 años de prisión, luego de que fuera declarado culpable de varios delitos.

En un juicio que se tardó alrededor de dos meses en resolverse, la fiscal federal Elizabeth Geddes, dicto la sentencia del artista, el cual tendrá que pagar con su libertad. por los actos relacionados con abuso sexual, de los cuales se le acusa. Pues de acuerdo a las declaraciones de la mujer, "el cantante de 55 años fue la mente maestra detrás del plan para "identificar, preparar y explotar sexualmente a niños, niñas y mujeres".

De acuerdo al diario The New York Times, en el juzgado estuvo presente una de las victimas del hombre, la cual se identificó como Lizette Martínez, quien manifestó que ella era una "cantante en ascenso" llena de vida antes de que su victimario la convirtiera en una "esclava sexual". Por lo tanto, dijo que aunque los años que debía pasar el cantante bajo prisión, no le parecían suficientes, se alegraba de que por lo menos se hubiese hecho justicia

Cabe resaltar que a R. Kelly, en el 2008, se le iban a imputar cargos de pornografía infantil, no obstante, en ese entonces corrió con suerte y logró salir librado, pues finalmente lo absolvieron de dichas acusaciones.

Sin embargo, la dicha no le duró mucho porque en el 2019 la fiscalía aseguró que su equipo, incluyendo sus mánagers, guardaespaldas y asistentes, "viajaron alrededor de Estados Unidos y a nivel internacional para llevar a cabo conciertos…y reclutar a mujeres y niñas para practicar actividades sexuales ilegales con Kelly". Por dicha razón el artista fue arrestado y hoy finalmente es condenado

