¡Toda una estrella! Karol G brilló en el Madison Square Garden en Nueva York

Karol G se ha convertido con el paso del tiempo en una de las artistas más importantes del género urbano y quien es reconocida en diferentes lugares del mundo.

La cantante en varias oportunidades ha dejado claro que se siente bastante orgullosa de ser colombiana y por ese motivo hizo vestir el imponente Madison Square Garden de Nueva York con los colores de la bandera de nuestro país.

Karol G

/Foto: Instagram Karol G

Recordemos que la paisa está realizando su gira “Strip Love Tour” en diferentes ciudades de Estados Unidos, por ese motivo llegó la noche del pasado 13 de septiembre a Nueva York para poner a bailar y cantar a sus cientos de seguidores.

Por medio de la red social del pajarito, Twitter, Twitter, varios fans compartieron videos del momento en el que Karol G contó sobre el escenario el principal motivo por el que presentarse en el Madison Square Garden era su sueño desde hace más de 10 años.

“Quería contar una historia de este lugar en especial, hace 10 años exactamente, en el 2012, después de que había empezado en la música en 2006, dije que no quería hacer música más porque era una industria difícil, porque nadie quería escuchar mis canciones, porque nadie me daba la oportunidad y me vine a New York a vivir y empecé a estudiar inglés en una escuela...", comenzó diciendo Karol G.

Continuó contando el que era su sueño: "resulta que me sentaba todos los días afuera en unas banquetas que había aquí en el Madison Square Garden, para dos cosas; uno, para que la persona que se sentara al lado yo le pudiera hablar y así practicar, y para soñar que hubiera sido si yo hubiera seguido en la música y hubiera cantado en el Madison Square Garden”, se le escuchó decir a la cantante.

De esta manera la paisa le recordó a los más de 20 mil asistentes a su concierto que los sueños sí se hacen realidad tarde o temprano.

