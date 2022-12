Tremendo regaño de Maleja a seguidor que criticó a sus hijas por las OREJAS

Para nadie es un secreto que Maleja Restrepo es muy activa en redes sociales, en especial, cuando se trata de compartir algo de o con su familia.

Hace unos días tuvo un enfrentamiento con un seguidor por culpa de una imagen en la que ella salía en compañía de su esposo y dos hijas.

El usuario de Instagram manifestó su “preocupación” por las orejas de sus hijas, pues según esa persona, debería cubrirlas con “gorritos o diademas” para que no queden expuestas al aire.

Cansada de las críticas que recibió, la caleña le respondió. Y, para hacerlo más viral, tomó un pantallazo de su mensaje y lo posteó en una de sus historias.

“Créeme que yo a mis hijas no les voy a crear un complejo que no tienen, simplemente porque en la sociedad hay un ‘tamaño estándar” de orejas. Si algún día una de ellas me llega a manifestar cierta incomodidad tomaremos medidas en el asunto. Mientras tanto, no les voy a poner nada y mucho menos hacer algún tratamiento. Así que, para los interesados en las orejas, aquí en esta familia las educamos con seguridad y valentía, así que ve y cataloga a otros de descuido, porque de la educación nos encargamos nosotros”, escribió la actriz.

