Video: Iván Duque invitó a Adriana Lucía a dialogar, pero ella fue contundente en su respuesta

Adriana Lucía ha sido una abanderada en las manifestaciones en medio del paro nacional. La artista ha hecho varias transmisiones para escuchar a los jóvenes que protestan en las calles y ha hecho eco de la grave situación de violencia que vive Colombia.

No obstante, su voz ha servido para el problema de orden público haya sido visibilizado en muchas partes del mundo. Por esa razón, el presidente de Colombia, Iván Duque , y el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, la invitaron para que formara parte de un comité de diálogo y llegar a una concertación que ponga fin al difícil panorama que vive el país.

Publicidad

No obstante, la cantante de vallenato señaló a través de un video que ella no siente que sea la persona que deba estar en esos espacios de diálogo, sino otros líderes de comunidades golpeadas por la crisis y la violencia desde hace muchos años.

"Aunque de manera social y también colectiva a través de 'un canto por Colombia' he apoyado la protesta social, la que considero valiente y justa, no se trata de mí. Se trata de todas las personas y de todos los jóvenes que están allá afuera pidiendo ser escuchados y no seré yo quien ocupe ese lugar que no me corresponde. Hay muchas madre llorando a sus hijos, hay muchas madres buscando a sus hijos y no es justo porque esos hijos salieron a reclamar sus derechos y fueron reprimidos de manera violenta", dijo la artista.

Además, la cantante le propuso al mandatario que optara por diálogos abiertos, públicos y transmitidos, pero no en palacio, sino desde los territorios.

Publicidad

"Donde todos los jóvenes le digan lo que quieren decirle, donde todos puedan ser escuchados. A estas comunidades se les ha arrebatado su dignidad y su esperanza durante muchos años y lo mínimo que merecen es ser representados por ellos mismos. Todos los territorios merecen ser escuchados, pero sin duda hay una prioridad que es Cali ", dijo Adriana Lucía.

Publicidad

Finalmente, recordó que Colombia tiene experiencia en todo tipo de violencia, pero "las balas y el terror nunca nos han llevado a nada bueno".

Muchos seguidores apoyaron su respuesta, pero otros consideran que es una oportunidad que debe aprovechar para ser vocera de la situación del país.