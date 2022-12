VIDEO: Las FUERTES críticas a Elianis Garrido por jugar con pólvora

En víspera de Navidad, Elianis Garrido decidió compartir un vídeo celebrando el Día de las Velitas con dos bengalas. Sin embargo, no vio venir que sus seguidores lo tomarían muy mal.



"El país haciendo esfuerzos y campañas contra la pólvora y tu dando mal ejemplo, deberías ser un poco más responsable porque eres un ejemplo a seguir", comentó en Instagram Javier Maldonano.

La Kalle - Elianis Garrido bailando - Foto Instagram Elianis Garrido

Ante esto, la barranquillera contestó tajante: "yo no soy ejemplo de nada, no se equivoque. Que sea figura pública, no quiere decir que deban hacer lo que yo hago".

No obstante, a esta opinión se sumaron cientos de comentarios en donde se cuestionó la actitud de Garrido, pues el país enfrenta un preocupante aumento de quemados con pólvora tras el Día de las Velitas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, la cifra a nivel nacional ronda por los 38 quemados durante el puente festivo. Esta situación no solo es muy preocupante para los padres, sino para los propios adultos que se atreven a manipular la pólvora.

