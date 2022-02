¡Aterrador testimonio!: retrató con dibujos los abusos sexuales de su papá

A través de dibujos, hechos por ella misma, una menor de 16 años, de Argentina, dio a conocer su testimonio tras ser víctima de abuso sexual por su propio padre; la denuncia se hizo pública en redes sociales y ya le da la vuelta al mundo.

En su cuenta de Facebook, con imágenes de algunos dibujos y algunos textos, la joven relató cómo se dio cuenta de la dimensión de los abusos por parte de su padre durante más de 12 años.

"Me estremecía cada vez que tenía que sacarme una foto con él y tenía que fingir que no pasaba nada, aunque mi cuerpo hablaba”, empezó contando.

La joven explicó que aunque trataba, con señas, contar lo sucedido a médicos, estos nunca le creyeron.

“Mi papá me violó durante 12 años, empezando cuando tenía tan solo 4 años de edad, y dirán, ‘¿Es que la mamá no la bañaba que no se daba cuenta?’, pero fueron muchas las veces que fui a la pediatra por molestias, alergias y dolores en la zona íntima, pero teniendo en cuenta que solo era una niña lo único que pensaban es que no me higienizaba bien”, citó el medio ‘Comunidad OnlyFem’, quien reveló por primera vez la historia, en enero de 2020.

Y aunque con ese relato la historia ya es aterradora, lo más abrumador fue que la pequeña dibujada, con su 'puño y letra', los detalles de los abusos sexuales que sufrió.

Un hombre desnudo sobre una mujer, un monstruo sexual de dos cabezas (uno bueno y uno malo), una mujer desconsolada en su cama y un hombre mostrando su pene; fueron las descripciones de algunos dibujos que más generaron conmoción en los internautas.

“En las fotos van a poder ver mi expresión corporal cuando me encontraba junto a mi progenitor, y cómo cambiaba cuando estaba con mi mamá, con mi abuela. No puedo publicar su rostro por temas legales porque sí, la justicia protege más a un abusador y a su reputación”, añadió para el medio.

Tras la difusión del aterrador abuso, la joven tuvo que salir en defensa de su madre, pues muchos se cuestionaban el por qué su madre nunca sospechó de algo.

Según contó, su mamá le inculcó que ‘ningún desconocido podía tocarla’, sin embargo, y en medio de su inocencia, la pequeña no logró entender que su padre tampoco podía hacerlo.

Vea el testimonio completo a continuación: