Link para solicitar nuevos cupos escolares para tus hijos; último plazo

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) anunció nuevas jornadas de inscripción para cupo escolar con el fin de garantizar que ningún niño, niña o joven de Bogotá quede por fuera del sistema educativo.

Estas iniciativas buscan atender a las familias que no lograron matricular a sus hijos en las fechas inicialmente establecidas. Padres, madres y cuidadores que aún no han solicitado cupo escolar o que no completaron el proceso de matrícula tendrán dos oportunidades clave para hacerlo.

Estas jornadas están dirigidas a todos los niveles educativos, desde prejardín hasta grado 11, además de programas como aceleración del aprendizaje y ciclos para adultos. Ingresa a este enlace para que puedas solicitar tu cita y llegar sin contratiempos a realizar tu trámite de cupo.

Gran jornada de matrículas en Bogotá: sábado 18 de enero

El próximo sábado 18 de enero, de 7:00 a. m. a 12:00 m., se llevará a cabo una gran "matriculatón" simultáneamente en los siguientes puntos:



Direcciones Locales de Educación: Bosa, Fontibón, Suba y Engativá .

. Instituciones Educativas Distritales: Rodrigo Lara Bonilla (Ciudad Bolívar) y John F. Kennedy (Kennedy).

En estos lugares, los interesados deberán llevar la documentación requerida para formalizar el proceso. La Secretaría de Educación revisará la disponibilidad de cupos y asignará los más cercanos al lugar de residencia del estudiante.

Dónde solicitar cupos para estudiantes nuevos en Bogotá

A partir del lunes 20 de enero de 2025, las familias podrán solicitar cupos directamente en:



Direcciones Locales de Educación, mediante cita previa agendada en la página web de la SED. Instituciones Educativas Distritales con cupos disponibles, en horario de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Para agendar una cita, se debe ingresar al sitio web de la Secretaría de Educación y seleccionar la opción "Agenda o consulta tu cita".

Documentos necesarios para la matrícula



Fotocopia del documento de identidad del estudiante.

Copia del Carnet de Vacunas

Certificados académicos anteriores, si aplica.

Recibo de servicios públicos de la vivienda actual.

Número de celular y correo electrónico válido para recibir información.

Documentos necesarios para formalizar la matrícula alumnos nuevos y antiguos /Foto: Alcaldía de Bogotá

Movilidad escolar: una alternativa para quienes no encuentren cupo cercano

En caso de no haber disponibilidad en colegios cercanos, la familia podrá solicitar el beneficio de movilidad escolar, sujeto al cumplimiento de ciertos criterios. Este apoyo garantizará que los estudiantes puedan asistir a una institución educativa con cupos disponibles.

¿Cómo hacer para solicitar un traslado escolar?

Adicionalmente, los padres que deseen cambiar a sus hijos de un colegio oficial a otro podrán realizar esta solicitud a partir del 20 de enero de 2025, de manera presencial en las Direcciones Locales de Educación o directamente en las instituciones.

No pierdas esta oportunidad para asegurar la educación de tus hijos. Participa en las jornadas y formaliza la matrícula en tiempo récord.