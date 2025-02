Triste relato de joven que rogaba que no le quitaran su bicicleta de motor

Un video difundido en redes sociales genera indignación entre los usuarios. En la grabación se ve a un joven domiciliario en Bogotá que, desesperado, implora para que no le quiten su bicicleta con motor, mientras agentes de tránsito realizan el procedimiento de inmovilización.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra el momento en que el domiciliario intenta resistirse a la inmovilización de su vehículo. En las imágenes se le ve angustiado, forcejeando con los uniformados y clamando por ayuda: “Me quieren esposar, ayuda”.

Segundos después, otro hombre toma la bicicleta con motor y la sube a la grúa. El joven, desesperado, sigue suplicando: “No, no hagan eso” , mientras observa impotente cómo su medio de transporte es retirado del lugar.

El hecho desató una ola de críticas en redes sociales. Algunos usuarios condenaron el actuar de las autoridades, señalando que mientras los delincuentes operan impunemente en diferentes sectores de la ciudad, la Policía se enfoca en sancionar a trabajadores informales.

#OPINE . Mientras delincuentes cometen todo tipo de crímenes contra la población de varios sectores de Bogotá, la Policía se dedica a perseguir humildes trabajadores como a este domiciliario al que le quitaron su bicicleta a pesar de las súplicas del afectado y otros ciudadanos. pic.twitter.com/utR2YJZGwY — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) February 6, 2025

Lo que dicen las autoridades sobre la inmovilización en Bogotá

Ante la controversia, la Secretaría de Movilidad se pronunció a través de su cuenta en la red X (antes Twitter), explicando que el domiciliario intentó impedir el procedimiento, lo que generó una mayor tensión en la intervención policial.

Además, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, aclaró que la circulación de ciclomotores está restringida por normativas nacionales y distritales debido a los riesgos asociados a su uso.

El joven domiciliario recibió tres comparendos:

Conducir sin licencia de conducción.

Conducir sin la licencia de tránsito.

No portar el seguro obligatorio.

Testimonio de joven domiciliario al que le quitaron su bicicleta

En entrevista con Noticias Caracol, Edwin, el joven domiciliario afectado, contó cómo ocurrieron los hechos. Según su relato, todo sucedió cuando acababa de recoger un pedido en un centro comercial. En ese momento, la Policía de Tránsito lo abordó y le informó sobre la inmovilización de su vehículo.

“Sentía miedo, sabía que no tenía la documentación en regla y que tenía las de perder” , relató Edwin. Para él, su bicicleta con motor representa su sustento, ya que trabaja a tiempo completo como domiciliario en varias plataformas digitales. “Es mi herramienta principal, no se me hace justo”, lamentó.

Además, explicó que la multa que le impusieron asciende a aproximadamente dos millones de pesos, una suma que no puede costear en este momento.

Aunque reconoce que la Policía solo estaba cumpliendo con su labor, el trabajador considera que hubo un uso excesivo de la fuerza.

“Me pisaron los pies y me sentí intimidado, pero sé que ellos son la autoridad y les tengo respeto” , agregó Edwin.

Con el alma en vilo, Edwin manifestó su desesperación por la pérdida de su ciclomotor, en el que había invertido durante dos años para mejorar su desempeño laboral.

El caso sigue generando debate en redes, donde muchos cuestionan si las regulaciones sobre ciclomotores están afectando injustamente a quienes dependen de estos vehículos para su sustento diario.