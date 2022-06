Campaña de Petro dice que Rodolfo no tiene voluntad de que se haga debate

La campaña del candidato a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que su rival, Rodolfo Hernández, "no tiene ninguna voluntad" de asistir al debate que un tribunal ordenó celebrar, después de que este se negara a acudir a ningún encuentro de este tipo.

"Lo que hemos comprobado el día de hoy es que no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate", alegó el jefe de debate de Petro, Alfonso Prada, a su salida de una reunión con el Sistema de Medios Públicos de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), encargado de la organización del evento.

El Tribunal Superior de Bogotá aceptó una acción de tutela (recurso de amparo) que ordenó la celebración de un debate entre los candidatos del balotaje, al cual Petro ya confirmó ayer que acudiría y Hernández hizo lo propio hoy, pero imponiendo ciertas condiciones como los temas a tratar, las presentadoras o que se debía realizar en su ciudad, Bucaramanga.

La resolución del alto tribunal decía que los candidatos debían negociar hoy las reglas y los temas y solicitar de forma conjunta a RTVC la realización del debate, para lo cual Prada, como encargado de la campaña de Petro, acudió a la sede del ente público para hablar.

Sin embargo, el estratega de Petro aseguró que "no llegó ninguno de sus compromisarios (de Hernández)" y ahí "no mandó absolutamente ningún tipo de razón, de tal manera que verificamos claramente que no hay ninguna voluntad de hacer el debate".

"Nosotros hemos estado prestos a hacerlo desde antes de que hubiese una decisión de carácter judicial, pero en cumplimiento a la decisión judicial hemos ratificado nuestra voluntad de que el pueblo colombiano merece ver en vivo y en directo las tesis de cada una de las campañas", aseguró Prada.