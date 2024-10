Caso Sofía Delgado: Las pautas para entender la desaparición

Desde el 29 de septiembre de 2024, la desaparición de Sofía Delgado Zúñiga, una niña de 12 años de Candelaria, Valle del Cauca, ha conmocionado a toda Colombia. La familia de la menor y las autoridades han estado trabajando incansablemente para dar con su paradero. Cristian Andrés, su padre, expresó con preocupación que “todos son sospechosos” hasta que se esclarezca lo sucedido.

¿Qué sucedió el día de la desaparición de Sofía Delgado?

La familia relató que el último día en que vieron a Sofía, todo parecía transcurrir con normalidad. Katherine Delgado, su tía, explicó en una entrevista con Noticias Caracol: “Estábamos en casa de mi mamá, como cualquier domingo. Sofía me pidió las llaves de la casa para ir a buscar champú, pues había bañado a su perrita el día anterior”.

Sofía caminó sola hacia su hogar, a una cuadra de distancia, algo que hacía frecuentemente. Sin embargo, cuando pasaron los minutos y la niña no regresó, la familia comenzó a preocuparse. "Le marqué a mi papá para ver si Sofía ya había llegado, pero no estaba. Mi hermano fue a la casa en moto y la puerta estaba cerrada. Sofía no estaba allí", recordó Katherine. Este hecho ocurrió en apenas 15 minutos, tiempo suficiente para que la preocupación se instalara en su entorno.

Caso Sofía Delgado: autoridades realizan allanamientos /Foto: redes sociales

Publicidad

Las pocas pistas que existen en el caso de la desaparición de la menor en Candelaria, Valle

Las autoridades de Candelaria y la Policía Metropolitana de Cali están siguiendo varias pistas. Según Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali, se está investigando la presencia de un automóvil blanco que fue visto en la zona el día de la desaparición. "Estamos verificando las placas y la relación que pudiera tener con el caso. También hay un comerciante que está siendo entrevistado por las autoridades", afirmó el coronel.

Publicidad

Por otro lado, la familia de Sofía no logra entender cómo nadie en la comunidad vio algo. A pesar de que la zona cuenta con varias cámaras de seguridad, no se ha encontrado ninguna grabación clara que aporte detalles decisivos. En uno de los videos disponibles, se observa a la niña acercándose a la casa de su abuela, pero más allá de eso, el rastro se pierde.

Creo que en ese momento se la llevaron, pero no podemos afirmarlo porque no se ve en los videos. No sabemos si el carro tuvo algo que ver, pero es una de las pocas pistas que tenemos Katherine Delgado, tía de Sofía

Familia de Sofía Delgado implora ayuda

La madre de Sofía, Lady Zúñiga, manifestó su dolor en Noticias Caracol: “Mi niña no está acostumbrada a estar con extraños. Esto nos tiene destrozados”. Su angustia es compartida por toda la comunidad, que sigue sin respuestas claras sobre lo que ocurrió.

Publicidad

A pesar de los esfuerzos, el caso sigue lleno de incógnitas. Las autoridades han ofrecido una recompensa millonaria para quien pueda proporcionar información relevante sobre el paradero de Sofía. Mientras tanto, la Policía ha desplegado todos sus recursos para seguir investigando el caso.

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración de la comunidad en Candelaria y en toda Colombia. Cualquier información, por mínima que sea, podría ser crucial para dar con el paradero de Sofía. Si tienes algún dato que pueda ayudar en la investigación, comunícate con las autoridades locales.

Publicidad

Continúa viendo: Papá de Sofía Delgado prende las alarmas sobre la niña: "Está encerrada"