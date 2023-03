Conmovedora despedida de Diego Guauque a niño que murió de cáncer: "Se nos fue este angelito"

Diego Guauque reveló hace algunos meses que luego de varios exámenes médicos le detectaron que tiene cáncer.

Desde ese mismo momento el periodista de 'Séptimo Día' de Caracol Televisión comenzó a hacer todos los tratamientos requeridos por los doctores para poder recuperarse, así mismo, por medio de su cuenta personal en Instagram ha compartido cómo ha sido todo el proceso en su lucha contra esta dura enfermedad.

Luego de comenzar las quimioterapias, Diego Guauque reveló que el cabello se le comenzó a caer y para no darle más larga al asunto, decidió raparse la cabeza.

En medio de su lucha conoció al pequeño Thomas Bernal, un niño de 11 años que también estaba enfermo con leucemia y ya llevaba dos años en el proceso de quimioterapias, al mismo tiempo que junto a su familia estaban recolectando dinero para poder viajar a una clínica en España, lugar en el que son especialistas en tratar con niños que sufren de cáncer y están en etapa terminal.

Sin embargo, el pequeño Thomas no pudo cumplir su sueño de viajar a Europa para tratarse, pues hace algunos días falleció en la ciudad de Bogotá.

La muerte del niño tocó demasiado a Diego Guauque quien por medio de su Instagram dejo un sentido mensaje: "Se nos fue este angelito. Murió cuando cumplió 11 añitos. Peleó durante dos años contra la leucemia. Descansa en paz, hermanito".

Diego y Thomás se conocieron el pasado 9 de marzo y el periodista se tomó algunas fotos junto al pequeño. En su publicación de Instagram reveló algunos de los temas que tocaron durante la visita.

"Thomas Tiene 10 años y lleva dos luchando contra una obstinada leucemia. Ese día, en su casa, me dijo que suma más de 30 quimioterapias buscando la manera de hacerle quite a la muerte. -¿Por qué quieres seguir con vida?- le pregunté. - Porque quiero ver cómo crece mi hermanita de 18 meses y porque quiero ser un gran paleontólogo -me respondió sin titubeos...".

