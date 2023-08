Fuerte rifirrafe entre Sara Uribe y un internauta: "Sí, soy una zorra a mucho honor"

Sara Uribe ha ganado demasiada fama en el ultimo tiempo gracias a su actividad casi que diaria por medio de las redes sociales en las que se muestra tal cual es y deja claro lo que le gusta y no le gusta de las personas.

A la empresaria de belleza le encanta tener un contacto un poco más cercano con sus millones de seguidores, por ese emotivo realiza bastante seguido la dinámica de preguntas y respuestas en las que sus fans le escriben lo que desean saber.

Sin embargo, hace poco recibió un comentario un poco salido de base y por ese motivo decidió responder con bastante clase dejando sin argumentos a la persona que la criticó.

Y es que un internauta le escribió: "Porqué tan zorra fea". A lo que Sara Uribe le contestó con una foto de ella bastante sensual: "Amor lindo. El zorro es un gran depredador de pequeños roedores, que son los primeros huéspedes de las garrapatas (de pequeñísimo tamaño) infectadas por la bacteria borrelia burgdorferi. Es decir que sí, soy una zorra porque desaparezco a las garrapatas energéticas que aparecen en mi vida. A mucho honor mija. Vaya investigue antes de escribir. Cordial saludo".

De es amanera Sara Uribe dejó claro que no iba a permitir que la trataran mal dejando en evidencia a aquellos haters que solamente usan las redes sociales para criticar.

Los internautas estuvieron de acuerdo con Sara y su respuesta y además dejaron un mensaje a aquellos que tanto critican: "Así se habla Sarita, siempre contigo 😘", "Jum que les molesta que ella lo sea o que vivan frustradas por no serlo, la verdad es que esto es feo, chicas cada quien vive su vida como mejor le parezca", "No entiendo porque esa manera de atacar a las personas, si no le parece bien como actúa o como se viste o como expresa simplemente no la sigan e ignoren y ya".

