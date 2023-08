Lina Tejeiro genera diversas reacciones al afirmar que es muy peluda: "En el cul%&, en la panoc#$"

Decir el nombre de Lina Tejeiro es sinónimo de belleza, juventud, alegría, espontaneidad, talento y muchas más cosas, pero sin lugar a dudas lo que más la caracteriza es su forma de ser tan directa al momento de hablar de diferentes temas por medio de las redes sociales con sus millones de seguidores.

La joven actriz suele ser bastante activa en su cuenta personal de Instagram y allí realiza muy seguido la famosa dinámica de preguntas y respuestas en las que le resuelve muchas dudas a sus fans.

Así mismo, le encanta grabar tiktoks para divertir a los usuarios de las redes y hace poco realizó uno que llamó la atención de los internautas, pues Lina Tejeiro le mandó un mensaje a aquellas personas que creen que ella tiene una peluca.

Con algo de humor, la reconocida actriz hizo un video en el que dijo: "Yo esta peluca la he estado deteniendo de todos los pelos que se me caen del (….) pude hacer esta peluca entre 6 a 12 meses. Fue muy fácil porque soy una persona muy peluda, de hecho me preguntaron si quería aparecer en la película de Jumanji...".

Así mismo, Lina Tejeiro en el video dijo que parte de su pelo venía del cul&%$ y por ese motivo olía un poco extraño en algunas oportunidades. Aunque la filmación no es con la voz de ella, sino que se trató de un lip sync, generó todo tipo de reacciones.

En Instagram sus fans le comentaron: "A mi ya me están saliendo entradas. Guárdame unos del 🍑 por fa. Gracias", "Volvió la reina del Tik Tok! 🙌😂", "Jodaaa hasta el sonido de la gaveta lo hizo en el momento preciso 😮😂", "Ya denle un premio o algo ajjajajaa es la mejor con esta joda 😂"

