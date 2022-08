Coronel acusado de matar a tres jóvenes en Sucre salió del país

Hace varios días se dio a conocer la noticia que tres jóvenes fueron asesinados a sangre fría en Chochó, Sucre, al parecer por el coronel Benjamín Núñez.

A raíz de esta situación se conoció que el uniformado abandonó el país, por ese motivo Néstor Morales en Mañanas Blu, habló con el hermano y abogado, Ever Núñez, quien aseguró que el coronel no se fugó de Colombia, por el contrario, se estaría protegiendo de algunas amenazas que recibió días antes de los asesinatos que ocurrieron el pasado 25 de julio.

Publicidad

Así mismo habló del operativo en el que su hermano está involucrado y dijo que "participaron más de 30 policías y solo hay dos que señalan", por lo que esa versión no era creíble.

"Él ya ofreció su versión y no está fugado, cuando tenga las garantías se presentará (…) Él no está huyendo, se está resguardando de una amenaza que tiene la delincuencia contra él. Es información que tiene la inteligencia de la Policía de Sucre desde días antes de que ocurrieran los hechos por los que se le señala hoy", dijo Ever Núñez durante la entrevista.

Recordemos que las víctimas, identificadas como Jesús Díaz, de 18 años; José Arévalo, de 22, y Carlos Ibáñez, de 26, fueron acusadas en su momento de ser sicarios del Clan del Golfo y de haber matado al patrullero Diego Ruiz en Sampués, Sucre.

La unidad investigativa de Noticias Caracol conoció que dos policías, quienes fueron testigos del este asesinato, denunciaron al coronel Benjamín Núñez, comandante operativo de la Policía de Sucre en ese entonces, por haberle quitado la vida a los tres jóvenes cuando estaban en estado de indefensión.

Publicidad

En un video que se dio a conocer públicamente se puede escuchar que uno de los testigos dijo: "En el momento en que él le dispara al primero, no sé por qué lo hizo, no sé si sería rabia o se dejó llevar del momento, pero él simplemente cogió y le disparó y ya", luego la persona que los estaba interrogando les preguntó: "¿A los otros también les disparó así? ¿A sangre fría como llamamos?", y este respondió que sí.

Publicidad

Te puede interesar: Tour de Francia 2022: Nairo Quintana, positivo para sustancia Tramadol