Rompe el silencio familia de hombre que murió atragantado con morcilla en Ubaté

El pasado domingo 14 de agosto en la Plaza de Mercado de Ubaté, en Cundinamarca . se llevaba a cabo un evento llamado 'El festival de la Morcilla'. Ahí, un hombre de 55 años. perdió la vida mientras ingería este alimento popular en la gastronomía colombiana.

De acuerdo a las declaraciones de Johana Pachón, una familiar del sujeto, él estaba participando en un concurso en el que debía consumir dicho producto. Ahí, el hombre se atragantó y cayó al piso.

"Nadie lo ayudó (...) Cae unos dos metros de altura aproximadamente y nadie le prestó los primeros auxilios. Los únicos eran los familiares que se encontraban en ese momento que le ayudaron a hacer lo básico de reanimación que creo que conocemos; la ambulancia se demoró, no había presencia de Policía, de Bomberos, no había nadie" señaló Pachón, quien detalló que una vez fue consciente de la gravedad del asunto, empezó a preguntar quiénes eran los organizadores del evento, a lo que recibió como respuesta que "la administración" pero que se debía dirigir a las autoridades.

“Llegaron tres policías y me dijeron que querían saber que había ocurrido; yo estaba alterada exigiendo respuestas y ellos me dijeron que debía esperar a la secretaria de Salud, que ya venía (…) luego me llamaron, me dijo que lo estaban reanimando, me devolví para urgencias y en el camino me enteré que había fallecido” dijo la mujer al medio de comunicación La Villa.

Por lo tanto, María Victoria Ortiz, esposa del hombre fallecido, exige que los organizadores del evento den la cara y le den una explicación de lo sucedido, ya que el deceso de su pareja se deo dentro del marco de la actividad.

“Pasó alrededor de media hora hasta que llegó la ambulancia. Gritábamos que por favor alguien que nos prestara auxilio, para poderlo llevar al hospital; nadie movió nada”.

Respecto al caso, el alcalde Jaime Torres, dijo que se encuentran a la espera del resultado de la necropcia para poder emitir un comunicado oficial.

