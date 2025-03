La curiosa conversación entre Cristiano y Jhon Durán que enloqueció a los fanáticos

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán fue la gran figura en la victoria 3-0 de Al-Nassr sobre el Esteghlal FC, resultado que aseguró la clasificación del conjunto saudí a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la AFC. C on un doblete y una actuación estelar, Durán no solo rompió su sequía goleadora, sino que también se consolidó como una pieza clave en el equipo dirigido por Luis Castro.

El primer gol del atacante colombiano llegó temprano en el partido, al minuto 9. Durán aprovechó un error en salida del equipo iraní para define con fuerza que dejó sin opciones al guardameta rival. Este tanto desató la euforia de los aficionados presentes en el estadio y le dio confianza al equipo para tomar el control del juego.

Cristiano Ronaldo amplió la ventaja al minuto 27 tras convertir un penal con su característica frialdad. Con el marcador 2-0, Al-Nassr manejó los tiempos del partido, pero fue en el tramo final cuando Durán sentenció la historia. En el minuto 83, el colombiano culminó un rápido contraataque con un potente remate cruzado, firmando su doblete y confirmando su gran noche.

Más allá de los goles, la actuación de Durán destacó por su movilidad, su capacidad de presión y su asociación con sus compañeros en el frente de ataque. En los minutos finales del encuentro, cuando fue sustituido en medio de una ovación del público, se le vio intercambiando palabras con Cristiano Ronaldo, quien lo felicitó efusivamente por su desempeño.

¿De qué hablaron Cristiano Ronaldo y Jhon Durán?

Lo más interesante del partido fue el momento en el que las dos estrellas del Al Nassr, Jhon Durán y Cristiano Ronaldo, tuvieron un diálogo al finalizar el encuentro . Es poco común escuchar lo que los jugadores dicen en el campo, por lo que esta conversación llamó mucho la atención.

Durante la charla, ambos futbolistas comentaban una jugada en la que Cristiano disparó al arco con su pierna izquierda, la menos dominante. A pesar de que tenía una clara oportunidad de gol, su remate terminó impactando en el cuerpo del arquero.

Jhon Durán fue el primero en mencionar la jugada, señalando, "En la que pateaste con la zurda..." . A lo que Cristiano respondió, "Sí, ¿qué pasó? No le pegué mal" , Durán se rió y agregó "Sí, cierto. Después se metió Mané, ¿no?". Cristiano, con tono de sorpresa, contestó "¡Joder, que sí! Pero fue a portería y el arquero levantó el brazo y la tapo" .

Este tipo de diálogos son imperdibles para los fanáticos de ambos jugadores. Como era de esperarse, en redes sociales muchos comenzaron a describir el momento como "el maestro enseñando al discípulo".

Con este resultado, Al-Nassr se mete entre los ocho mejores equipos del torneo y mantiene viva su ilusión de conquistar el título continental. Para Durán, esta actuación representa un envío anímico importante tras varias jornadas sin marcar y lo proyecta como una de las grandes promesas del equipo en esta competencia.

