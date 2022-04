Novak Djokovic revela que sufre una rara enfermedad que le afecta el metabolismo

Novak Djokovic tiene preocupados a sus fans al informar que está sufriendo de una extraña enfermedad que le afecta el metabolismo. El anunció lo hizo en la rueda de prensa posterior a la final del ATP de Belgrado.

Sus palabras fueron: "No se trata de coronavirus, no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo... Es preocupante tener esa sensación en la cancha. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue un juego largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo".

Publicidad

Finalizó el tema diciendo: "Creo que está relacionado con la enfermedad que he pasado, que fue algo duro físicamente y también en salud".

Así mismo, el tenista habló de su derrota ante el ruso Andrey Rublev y dijo que la competición esta semana ha sido una buena preparación para su resto de la temporada.

Publicidad

"Tengo que mirar el lado positivo, he jugado la final en tierra batida. Al final me quedé sin fuerzas. Felicidades a Andrey, es con razón uno de los mejores jugadores del mundo", declaró Djokovic en rueda de prensa.

"Estoy cansado, pero contento porque he podido estar aquí. Ha sido una gran semana para la continuación de la temporada, he jugado cuatro partidos importantes", indicó el tenista, quien tiene planes de jugar el Roland Garros dentro de un mes.

Publicidad

Djokovic perdió ante Rublev por 6-2, 7-6, 6-0, en un partido que, según admitió, fue "físicamente agotador", y lamentó que no fuera capaz de mostrar más en el tercer set ante un público que le ofrecía un gran apoyo.

"Son pocas las oportunidades en que juego ante el público en casa. Su energía me ha empujado a la final, y es una satisfacción y el orgullo que llevaré conmigo para usar en los próximos retos", señaló el serbio.

Publicidad

Esta semana, antes de disputar la final con Rublev, Djokovic se enfrentó al ruso Karen Khachanov (n.26), y a los serbios Laslo Djere (n.50) y Miomir Kecmanovic (n.38), después de haber jugado anteriormente este año solo cuatro partidos.

Djokovic anunció también que tiene ambiciones de que el torneo de serie ATP 250 de Belgrado se convierta en 500 y atraiga aún más jugadores de la cúspide mundial, y que se negocia en este sentido.

Publicidad

"Tenemos el deseo, la tendencia y la posibilidad de que seamos 500", aseguró el tenista.