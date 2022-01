¡Pilas! Jugadores de la 'Tricolor' que están a una amarilla de perderse el partido contra Argentina

Las emociones producto del partido de la fecha entre Colombia vs. Perú no cesan; mismas que tendrán que controlar los jugadores de la ' Tricolor ' que están a una amarilla de quedarse por fuera y no disputar el próximo partido ante Argentina .

A partir de las 4:00 p.m. de este viernes, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla , empezará a rodar la pelota, duelo en el que los cafeteros buscarán sacarle provecho a la localía y salir victoriosos.

Sin embargo, Reinaldo Rueda, más allá de mostrar gran expectativa por este vibrante choque, tendrá que ir preparando sus cartas de cara al siguiente juego crucial que se avecina con la 'Albiceleste', selección que ya está clasificada al Mundial Catar 2022 .

Para esta ocasión, son 12 los cafeteros que ya tienen una amarilla y, en caso de sumar otra frente a los incas , quedarían automáticamente desconvocados, lo que generaría gran preocupación en la concentración y afición.

¿Qué futbolistas de la 'Tricolor' jugarán condicionados en Barranquilla?

Arco: David Ospina.

Defensas: Yerry Mina, William Tesillo y Daniel Muñoz.

Centrocampistas: James Rodríguez, Matheus Uribe y Juan Guillermo Cuadrado.

Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez, Miguel Borja, Rafael Santos Borré y Diego Valoyes.

Frente a la anterior circunstancia, estos jugadores deberán disputar con suma precaución y afrontar con inteligencia el duelo para no quedar expuestos y no complicar el camino a Selección Colombia con la cita mundialista, puesto que la mayoría son titulares.

Actualmente, la 'Tricolor' se posiciona quinto, en el puesto de repechaje, con 17 unidades y diferencia de menos un gol. Su próximo enfrentamiento será este martes 1 de febrero en suelo cordobés a las 6:30 p.m.