¡Sorpresa en la Selección! La drástica decisión de Lorenzo para enfrentar a Suiza en octavos

La Selección Colombia ya está lista para buscar su pase a los cuartos de final del Mundial. El director técnico Néstor Lorenzo definió la nómina inicialista para el crucial partido de octavos de final contra su similar de Suiza.

El combinado nacional mantendrá la base que ha venido mostrando un alto nivel competitivo a lo largo del torneo, aunque se vio obligado a realizar una modificación de última hora en el frente de ataque.

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La gran novedad en la alineación de Colombia vs. Suiza es la ausencia de Jhon Córdoba. El delantero no pudo recuperarse a tiempo tras sufrir una fuerte molestia física en el último compromiso frente a Ghana.

Ante esta sensible baja, el cuerpo técnico decidió mover sus fichas y darle la confianza a Luis Javier Suárez, quien asumirá la responsabilidad de comandar el área rival en este definitivo duelo de eliminación directa.

Alineación de Colombia vs. Suiza hoy: Cambios y horario en octavos

De esta manera, el estratega argentino saldrá a la cancha del estadio de Vancouver con un esquema táctico equilibrado que combina solidez defensiva, salida rápida por las bandas y la habitual generación de juego creativo en el mediocampo.

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El objetivo es claro: presionar desde los primeros minutos a un conjunto europeo que destaca por su orden táctico y contragolpe.

Alineación de Colombia contra Suiza

La titular de Colombia hoy estará conformada por Camilo Vargas bajo los tres palos, consolidado como el dueño absoluto del arco tricolor.

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La línea defensiva de cuatro hombres estará integrada por Daniel Muñoz y Johan Mojica como laterales, mientras que la pareja de defensas centrales la conformarán Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí. Este bloque posterior ha sido una de las grandes fortalezas del equipo durante la fase de grupos.

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En la zona de contención y marca actuarán Jéfferson Lerma junto al juvenil Gustavo Puerta, encargados de recuperar el balón y dar equilibrio. Más adelante, en la línea de gestación y ataque, el talento lo pondrán Jhon Arias, el capitán James Rodríguez como el eje creativo del equipo, y el extremo Luis Díaz, quien buscará desequilibrar con su velocidad. En punta estará el mencionado Luis Javier Suárez.

Los aficionados ya cuentan las horas para este emocionante encuentro. Si te preguntas a qué hora es Colombia vs. Suiza, el pitazo inicial se dará a partir de las 3:00 p.m. hora colombiana.