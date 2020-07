El hecho ocurrió en Francia y se puede ver el instante cuando los menores salen ‘volando’ por el apartamento.

Los vecinos y peatones del lugar se reunieron en la parte de abajo para recibirlos y salvarles la vida. Por fortuna, cuando cayeron en los brazos de Walid Athoumani, quedaron completamente ilesos.



El joven, quien terminó fracturado luego de amortiguar el golpe del niño, se convirtió en el héroe de la comunidad.

En una entrevista con los medios de la ciudad, Walid dijo: “Escuché gritos y me asomé por la ventana. Vi que todos gritaban, pero no entendía por qué. Luego vi a los niños que gritaban no tenemos las llaves, no tenemos las llaves”.

