Dos niños fueron lanzados por una ventana para salvarlos de un voraz incendio

En redes ha estado circulando un impresionante video en el que dos niños de 3 y 10 años fueron lanzados desde un edificio envuelto en llamas.

El hecho ocurrió en Francia y se puede ver el instante cuando los menores salen ‘volando’ por el apartamento.

Los vecinos y peatones del lugar se reunieron en la parte de abajo para recibirlos y salvarles la vida. Por fortuna, cuando cayeron en los brazos de Walid Athoumani, quedaron completamente ilesos.

El joven, quien terminó fracturado luego de amortiguar el golpe del niño, se convirtió en el héroe de la comunidad.

En una entrevista con los medios de la ciudad, Walid dijo: “Escuché gritos y me asomé por la ventana. Vi que todos gritaban, pero no entendía por qué. Luego vi a los niños que gritaban no tenemos las llaves, no tenemos las llaves”.



Dos niños de 3 y 10 años se salvan de un incendio en Grenoble, en el sureste de Francia, saltando desde una altura de unos 12 metros a los brazos de adultos situados al pie de su edificio #AFP pic.twitter.com/OwXc4DUuGD — Agence France-Presse (@AFPespanol) July 22, 2020

Según el hombre, varios intentaron entrar al lugar, pero fue imposible y luego decidieron gritarles a los niños para que se lanzaran por ahí.

Afortunadamente, tras haber estado en el hospital por la fuerte inhalación de humo, los pequeños se encuentran en buen estado de salud.