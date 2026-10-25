¿Qué pasó con Colombia Mayor? Respuesta del DPS ante incertidumbre por pago a adultos mayores

Si formas parte de los millones de adultos mayores en Colombia que dependen del subsidio de Colombia Mayor o tienes a un familiar inscrito en este programa social, es muy probable que en los últimos días hayas sentido preocupación por la entrega de las transferencias monetarias.

Diversas dudas han circulado respecto a la continuidad del auxilio económico debido a la coyuntura presupuestal que atraviesan las finanzas públicas del país.

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Para brindar tranquilidad y claridad a la ciudadanía, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) emitió un pronunciamiento oficial en el que explicó el panorama económico de la entidad y las gestiones en curso para garantizar los desembolsos.



En este artículo te detallamos las causas de la situación actual, cuál es la postura adoptada por el Gobierno nacional y qué debes tener en cuenta sobre la confirmación de las fechas oficiales para cobrar el incentivo.



¿Por qué hay problemas o incertidumbre en el pago de Colombia Mayor?

El Departamento de Prosperidad Social (DPS), la entidad encargada de administrar y ejecutar la entrega de estos giros, reportó una situación financiera compleja que impacta la operatividad de los subsidios.

Esta dificultad responde directamente a hallazgos de tipo presupuestal que fueron informados recientemente por el poder ejecutivo.

De acuerdo con los datos revelados por el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, se identificaron varios 'huecos fiscales' heredados de la administración saliente. En ese sentido, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, precisó que se calcula un déficit fiscal que alcanza los 2 billones de pesos.

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La existencia de este descuadre en los fondos del Estado ha generado incertidumbre en la opinión pública, dado que las transferencias del programa representan un sustento económico vital para la subsistencia de los beneficiarios.

En la actualidad, el programa Colombia Mayor cobija a cerca de 3 millones de personas de la tercera edad que no cuentan con una pensión de jubilación ni poseen capacidad para generar ingresos económicos en sus regiones. Por esta razón, cualquier alteración en el calendario de giros impacta directamente en el bienestar de esta población vulnerable.

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¿Qué dijo el DPS sobre la fecha del próximo ciclo de pagos de Colombia Mayor?

Ante la preocupación manifestada por los beneficiarios, la directora del Departamento de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, se refirió al estado de las finanzas de la institución y a las acciones inmediatas que se adelantan.

Aunque la funcionaria reconoció la presencia de inconvenientes presupuestales, recalcó que desde el Gobierno nacional se están ejecutando todas las gestiones administrativas correspondientes para asegurar y respaldar los fondos necesarios que requiere el subsidio.

Mediante un comunicado institucional, Prosperidad Social señaló que el presidente Abelardo de la Espriella le solicitó al Ministerio de Hacienda darle prioridad absoluta a esta labor con el objetivo de dar continuidad a las transferencias tan pronto como se consiga el dinero requerido.

De igual forma, en los mensajes difundidos por la entidad se reafirmó el compromiso gubernamental de no dejar desamparados a los adultos mayores inscritos en el programa.

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Sandra Suárez Pérez manifestó que Prosperidad Social trabaja de forma articulada con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, la directora puntualizó que la fijación del día exacto para iniciar el cobro de la transferencia está sujeta a que el Ministerio de Hacienda confirme la disponibilidad real de los recursos en el tesoro público.

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Una vez que el Gobierno certifique que el presupuesto se encuentra listo y asignado, el DPS anunciará públicamente el calendario oficial del próximo ciclo para que los adultos mayores puedan desplazarse a los puntos de pago autorizados.

Por lo pronto, las autoridades confirmaron que el programa Colombia Mayor continuará en funcionamiento normal y se proyecta que en los próximos días se emita el boletín con las fechas correspondientes.