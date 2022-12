El conmovedor MENSAJE de Hassam tras la muerte de su mamá

En la noche de este 13 de agosto falleció Lucía, la mamá de Hassam.

El comediante dio a conocer la triste noticia con una foto y un sentido mensaje que conmovió a todos sus seguidores.

De acuerdo con él, su progenitora murió tras perder una dura batalla con un cáncer que tuvo por más de ocho años.

“El humor cruel parece ser el más agudo y sabroso de hacer hasta que nos toca, para cerrar este día del humorista, hoy se me fue mi mamá, Lucía, 8 años batallando contra el cáncer, ojalá tuviera yo la mitad de su fuerza, tantos sueños que le quedé debiendo, su película, el libro de poesías, la serenata con Próculo, no alcancé. Pero lo que me enseñó estará conmigo siempre. Acompáñenme por favor con una oración para que Jesús me la reciba y desde el cielo siga sonriendo con mis estupideces”, escribió el bogotano.

Esta noticia se suma a otra también muy triste del comediante, en días anteriores había anunciado que fue sometido a un tratamiento después de que le diagnosticaran “Mieloma Múltiple”, un tipo de cáncer en la sangre.

Aunque ambas noticias las dijo con un toque de humor, todos sus fanáticos lo acompañaron en su dolor enviándole mensajes en los que le envían mucha fuerza.

