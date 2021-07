"Estoy destrozado. Era mi niño, mi vida entera”: abuelo de Julián Esteban Gómez

La muerte del pequeño Julián Esteban Gómez conmocionó al país este domingo 18 de julio. El pequeño salió a entrenar en bicicleta, pues era el deporte que lo hacía feliz, pero una tractomula truncó sus sueños de ser como Egan Bernal cuando lo arrolló mientras entrenaba con su abuelo en el kilómetro 17+700, sector de Manas, Cundinamarca.

Guillermo Torres, abuelo del menor, habló en Blu Radio sobre la tragedia que enluta a su familia y en todo un país.

“Íbamos por la berma de la carretera, un tipo de un camión iba pite y pite y nosotros íbamos por ahí. De un momento a otro con la velocidad que llevaba las ruedas lo absorbieron. Yo iba en la parte de atrás porque a ellos les rinde más, pero el tipo empezó a pelear y a pitar desde atrás, eso fue en la carretera para salir a Tabio”, dijo Guillermo Torres.

El abuelo del niño, destrozado del dolor, también recordó la última vez que conversaron y el pequeño le manifestaba su deseo de llegar a ser un grande del ciclismo.

"“Le dije: ‘papá, vamos a dar una vueltica, camine vamos’ y nos fuimos con otro amigo. Estoy destrozado. Era mi niño, mi vida entera”, expresó Torres.

Julián Esteban Gómez hacía parte del equipo de ciclismo del municipio de Zipaquirá, dirigido por el exdeportista y entrenador Fabio Rodríguez quien también lamentó su partida.

"Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián”, dijo Rodríguez.