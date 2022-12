"50 minutos en una llamada": Yeison Jiménez denunció negligencia médica cuando tuvo COVID-19

El COVID-19 lo han padecido muchas personas y los famosos no han escapado a esa realidad. Eso fue justamente lo que le ocurrió a Yeison Jiménez quien aseguró que hubo negligencia médica para atenderlo.

El cantante de música popular dice que tuvo síntomas muy fuertes y que hasta "bajó 5 kilos en 8 días".

Yeison Jiménez denunció, además, que cuando llamaba a la EPS para recibir atención médica solo le hacían preguntas y que al final, después de 50 minutos, se cortaba.

"Me diagnosticaron el COVID-19 y no me volvieron a llamar. Yo llamaba al seguro para pedir asistencia. Solo me preguntaban de qué color tenía las uñas, que si se marcaban las costillas, que si tenía dificultad para respirar", recalcó.

El artista estuvo 15 días aislado, le hicieron nebulizaciones y superó la enfermedad.

