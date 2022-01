A actriz de Rebelde deberán amputarle un dedo por cáncer

Grettell Valdez, reconocida actriz mexicana que ha participado en 'Rebelde' y otras importantes producciones, confesó a través de sus redes sociales un nuevo quebranto de salud por el que atraviesa.

Por medio de un en vivo que realizó en su perfil de Instagram, la mujer reveló que tendrá que someterse a una cirugía en la que le amputarán una parte de un dedo y explicó las razones por las que deberá realizarse dicha intervención.

Según sus declaraciones, a Grettell le diagnosticaron células cancerígenas en los dedos pulgares de sus manos en el 2018. En aquel entonces, los médicos que la trataban le detectaron a tiempo la enfermedad y le retiraron exitosamente la parte afectada.

Aunque por un momento se creyó que todo se había solucionado, a la actriz, durante chequeos generales, le encontraron un bulto en la misma zona intervenida y, de acuerdo con su doctor, afirmó que se debía a un virus en el interior de su dedo que podría desarrollar cáncer.

"Es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz. Por suerte, ya sabemos qué es (...) Si me van a quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa ", manifestó Valdez durante una entrevista con 'Hoy' de Televisa.

De esta manera, la celebridad demuestra estar tranquila y segura con tal de no volver a sufrir cáncer. Además, se desconoce si dicha intervención quirúrgica ya fue realizada, pues Grettell no ha vuelto a dar información al respecto.