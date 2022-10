Aida Victoria se puso picante disfraz; no tenía cucos ni brasier

Aida Victoria Merlano siempre da de qué hablar en las redes sociales, sin embargo, uno de sus últimos posteos en su cuenta personal de Instagram, se robó todas las miradas, pues la joven influencer aprovechó que estamos en el mes de Halloween para disfrazarse de Kitana, para los que no saben, es un personaje ficticio de la saga de videojuegos Mortal Kombat.

La creadora de contenidos compartió en sus redes un video en el que mostró desde todos los ángulos su atuendo elegido para las festividades de este 2022.

Allí quedó en evidencia que la joven no tenía ropa interior, lo que hizo que el disfraz fuera aún más llamativo y candente. Junto a su publicación la mujer aseguró que Kitana es el sueño de varias personas: "Hoy me di cuenta de que Kitana es la fantasía de muchos ❤️‍🔥 #Cosplay #MortalKombat ".

Aida Victoria se puso un enterizo de color verde esmeralda que tenía unas grandes aberturas a los costados, dejando ver piel de más. El outfit lo acompañó de unas botas caña alta de color negras y un cinturón bastante llamativo. Así mismo, en su mano tenía un abanico con el cual jugó en varias oportunidades en el video.

Por otro lado, recordemos que Aida Victoria Merlano anda disfrutando de las mieles del amor junto al generador de contenidos Westcol, con quien hace poco realizó una transmisión en vivo por medio de la plataforma Twitch y se pusieron algo candentes.

Todo comenzó cuando Westcol le dedicó unas tiernas palabras a su enamorada diciéndole todo lo que le podía ofrecer.

"Yo te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar, y no estoy hablando de lo material, te puedo dar sueños, metas e ilusiones porque yo estoy lleno de eso, yo tengo ganas de hacer muchas cosas grandes. Entonces, si tú llegas y conoces a un pelado como yo, tú te vas a inspirar y te vas a motivar. ¿Cómo no te vas a enamorar o a darte la oportunidad por lo que diga la gente? ¿Estoy bien o no?", aseguró el joven creador de contenidos.

En otro momento del video en vivo, Westcol estaba hablando cuando fue sorprendido por un tremendo beso que le dio la influencer. Luego de varios segundos de un romántico momento, Aida aseguró que estaba muy nerviosa y hasta mostró en cámaras que las manos y los pies le estaban temblando.

Algo como lo de West y Aida 🥺❤️ Lo logro! pic.twitter.com/etGRlPyZfT — Camilo Sanchez (@CamiloS37110976) October 15, 2022

