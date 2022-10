Piqué tendría que usar camiseta con logo de Shakira: “¿El tormento tuyo soy yo?”

La novela Shakira - Piqué sigue dando de qué hablar en el mundo de la farándula que no descuida el más mínimo movimiento de estas dos celebridades luego de que meses atrás anunciaran su separación.

Pues son varios los detalles de la vida del futbolista y de la cantante que se han conocido, como que su relación habría llegado a su fin luego de que la barranquillera descubriera que el español al parecer le fue infiel con una rubia varios años menor; de hecho, los rumores han ido confirmándose con varias imágenes que demostrarían que Piqué sí tiene una relación con Clara Chía .

Ahora las miradas se centran en saber qué decisión tomará la cantante frente al lugar donde continuará viviendo con sus hijos Milan y Sasha, mientras que del español se conoce que habría comprado una casa cerca a la actual residencia de su expareja.

Y cuando se acerca uno de los partidos que jugará Gerard Piqué con el Barcelona se conoció un detalle que involucra nuevamente al futbolista con la cantante, pues coincidencialmente el logo de Shakira sería plasmado en la camiseta del club catalán que luciría el jugador.

Pues según se conoció, el logo de la cantante, que sería su cara, aparecería en las camisetas del club por lo menos durante algunos partidos, como parte de una supuesta campaña publicitaria que consiste en plasmar los rostros de estacados artistas que han logrado millonarias descargas en la plataforma Spotify, entre ellos, la cantante colombiana.

La información, que ya le da la vuelta al mundo, no ha sido confirmada ni por el Barcelona ni por la plataforma musical, sin embargo ya despierta miles de comentarios en redes sociales que involucran principalmente al futbolista del que aseguran que "el karma lo persigue", pues muchos seguidores de la artista colombiana no le perdonan su ruptura y siguen buscando oportunidades para "caerle al deportista".

Por otro lado también están los seguidores de Gerard Piqué quienes no dudaron en defenderlo pidiendo a los fans "superar el tema que Shakira es pasado", de igual forma otros expresaron que "él es todo un profesional y, si le toca, no tendrá ningún problema en usar la camiseta con la imagen de su ex".

