Aida Victoria y Lina Tejeiro protagonizan video subido de tono; esta vez no se pudieron besar

Lina Tejeiro y Aida Victoria Merlano han protagonizado en varias oportunidades videos candentes en los que se han besado y se dijeron palabras provocativas.

Aunque las dos mujeres tienen claro que les gustan los hombres, no han dejado a un lado el hecho de divertirse con algunas mujeres, por ese motivo se han mostrado cariñosas en las redes sociales.

Publicidad

Durante el fin de semana, la influencer y empresaria Luisa Fernanda W celebró su cumpleaños en su lujoso restaurante, al cual asistieron varios de sus amigos más cercanos, como lo son la influencer Aida y la actriz Lina.

Por medio de las redes se viralizó un video en el que queda en evidencia que entre ellas dos hay química, ya que se les vio cantándose el tema 'Todo de Cabeza' de Kaleth Morales.

Lina Tejeiro y Aida Victoria entonaron la parte que dice: "Si no deseas que me marche, demuestra que al igual que yo quieres amarme y que también te estás muriendo por besarme...", mientras se miraban los labios y hacían caras que hablaban por sí solas, queriendo decir que ya no se podían besar debido a que las dos tienen una relación.

Publicidad

Recordemos que Aida Victoria Merlano tiene un noviazgo con el cantante Naldy y al parecer la relación va 'viento en popa'.

Por su parte, Lina Tejeiro se dio una nueva oportunidad en el amor y se le ha visto bastante acaramelada junto a su pareja, el paisa Juan Duque.

Publicidad

Recordemos que hace poco se les vio besándose mientras se despedían en el aeropuerto, video que confirmaría el noviazgo.

Aunque en sus cuentas de Instagram no comparten contenido juntos ni publican fotos, en medio de comentarios se hace más que notoria la hermosa relación que están construyendo la famosa actriz y el gran cantante.

Tras conocerse el video, los comentarios de quienes han estado a la expectativa de esta controversial relación no han parado.