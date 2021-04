Alina Lozano confesó que le diagnosticaron 'culebrilla'

A través de su cuenta de Instagram donde ha estado muy activa compartiendo momentos de su vida personal, Alina Lozano quien interpretó el papel de 'Doña Nidia' en ‘Pedro el escamoso’, confesó que tiene culebrilla.

Alina comenzó a tener fuertes dolores lumbares y debido a este sufrimiento decidió automedicarse creyendo que unas gotas de cannabis bloquearían el dolor.

Sin embargo, este fue un grave error, pues terminó peor de lo que estaba: “Pasé una Semana Santa de mucho sufrimiento físico, de mucha angustia. Yo me automediqué por un supuesto espasmo que tenía en la espalda con unas gotas de cannabis, que me pusieron a alucinar, tuve una crisis de pánico. Me tuve que ir de urgencias”, señaló en la grabación.

Pero los dolores no era lo único que padecía Alina, pues con el paso del tiempo aparecieron otros síntomas más preocupantes: “Empecé a sentir un malestar general que no era normal. El espasmo en la espalda, agudizado. Me fui para la clínica. Desesperada, con vértigo, con nauseas. Estaba desesperada del dolor”.

Posteriormente explicó la gravedad del asunto, afirmando que la culebrilla es muy dolorosa: “Este herpes produce un dolor tan terrible, porque donde se instala es como que infecta el nervio que haya por ahí. Ustedes no saben lo que es este dolor. Qué dolor. Yo he sido una persona saludable y es la primera vez que siento un dolor tan profundo, interno. Valoro la medicina, mi familia, mi sobrina. Es la fragilidad, la vulnerabilidad”.

Acto seguido les recomendó a sus seguidores no automedicarse o auto diagnosticarse, pues es peligroso.