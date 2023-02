Ana del Castillo enamora con fotos en brasier y llamativa faldita

La cantante de vallenato Ana del Castillo tiene un enorme talento en la música, el cual lo complementa a la perfección con su escultural figura, pues siempre llama la atención al posar en sus redes con outfits pequeños mostrando cada una de sus curvas.

Uno de sus últimos posteos en su cuenta personal de Instagram, en la que la siguen más de 2 millones de personas en diferentes lugares del mundo, no fue la excepción, pues Ana del Castillo se tomó algunas fotos usando una falda bastante corta, un brasier y un saquito que acompañaba la pinta a la perfección.

Sin lugar a dudas, lo que más llamó la atención en las tres fotografías fue el cuerpo de la cantante, pues sus largas piernas y marcado abdomen es el sueño de más de uno de sus seguidores.

Junto a su publicación la intérprete de 'El favor de Dios' escribió: "Por ser mi amante, mi amor a escondidas… por tu llegada y por tu despedida 🥃👋🏻". Hasta el momento su posteo cuenta con miles de me gusta y comentarios de sus fans elogiándola por el tremendo cuerpo que tiene y hasta le llegaron a recordar a Yina Calderón.

Publicidad

"La tarasca de yina no puede con esto 🔥", "Apoteósica", "Quien te tomó esas fotos tan hermosas 😻😻😻😻😻", "Pisa potra 🔥", "Ana tú me mandas a comer mondá y me siento halagada 😭😻", "Suéltate como gabete😘", son solo algunos de los comentarios en su publicación.

Por otro lado, recordemos que hace poco Ana Del Castillo publicó otro video en su Instagram en el que hizo una pasarela candente que dejó poco a la imaginación, pues mostró cada uno de sus atributos usando un vestido de color plateado de dos piezas.

La cantante acompañó la publicación con un mensaje muy al estilo de su región: “PA LOS TAMARINDOS…”, asegurando que el outfit estaba perfecto para compartir unas bebidas con amigos.

Publicidad

Te puede interesar: Horóscopo: signos más perezosos del zodiaco