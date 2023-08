Shakira asegura que está preparada para vivir la vida: "Estoy lista para el próximo round"

Mucho se ha hablado sobre cómo se siente Shakira luego de su separación con el deportista español Gerard Piqué, pero para terminar con tantos rumores, la barranquillera decidió dar una entrevista en exclusiva con el periodista mexicano Enrique Acevedo, para contar su verdad y cómo ha seguido con su vida de soltera.

Y es que en medio de la charla, el comunicador social le preguntó sobre el apoyo que ha tenido de sus fans a nivel mundial después de conocer sobre su divorcio, a lo que la barranquillera aseguró que se ha sentido amada.

"Ha sido un momento de honestidad brutal tanto mío como de mi público conmigo, un momento en el que he descubierto verdaderos amigos y también me he dado cuenta de que la amistad no es un fenómeno que sucede a nivel individual, sino que también puedes ser amigo de cientos de personas", aseguró Shakira.

También reveló que sus fans le ayudaron a levantarse cuando estaba en el piso derrotada por la infidelidad: "Me he sentido apoyada por mi público de una manera que jamás pensé. Me ayudaron a levantarme cuando estaba en el piso, me dieron la fuerza y el valor de levantarme y decir 'estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre que más hay'".

Aunque la artista se mostró bastante a gusto en la charla con Enrique Acevedo, miles y miles de personas en todo el mundo se dieron cuenta de un detalle en su rostro y es que, al parecer, Shakira sigue sintiendo dolor por toda la situación que está viviendo con su expareja Gerard Piqué, pues se le vio algo triste y pensativa.

Aun así, la barranquillera ha aprendido a amarse y a "sacar músculo emocional" para superar las situaciones difíciles que se presentan en la vida.

Mira aquí la entrevista completa con Shakira.





