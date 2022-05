Ana del Castillo revela incómoda experiencia con un fan: "Me metió el dedo en el asterisco"

Los cantantes siempre tienen en su memoria varias situaciones que les han ocurrido con fans en conciertos, algunas experiencias divertidas, amorosas, pero en otras ocasiones bastante incómodas, como la que vivió Ana del Castillo con un seguidor.

Hace poco, en una entrevista con la exreina de belleza, Eileen Roca , la cantante de música vallenata contó un episodio vergonzoso que vivió durante una de sus presentaciones.

La exreina le dijo a Ana que le contara alguna anécdota antes de subirse al escenario: "Por ahí nos contaron que se te partió un diente, que te halaron, que te agarraron la nalga…", a lo que la joven le respondió: "Sí, me metieron el dedo en el asterisco".

Continuó diciendo: "A mí me gusta que la gente me abrace y me gusta abrazar, pero ya meterte el dedo en el ‘jopo’, no me gusta".

Pasados algunos segundos, Eileen Roca siguió tocando temas candentes con la cantante y luego le preguntó los motivos por los que Ana del Castillo no usa ropa interior.

Y como era de esperarse, la artista habló sin pelos en la lengua y dijo: "Te sientes más fresca, ventilada… Hay más libertad en tu zona”. Aprovechó para confesar que tampoco usa ropa interior con Jeans: “Yo vivo en Valledupar y en Valledupar hace un clima caliente, y no puedes tener ‘la pepita’ sudada".

Algunos internautas opinaron sobre las respuestas de la artista: "Somos dos nena sin ropa interior todo es mejor JAJAJAJJAAJA😂", "Hubiera sido yo el del dedo en el * y todavía no me hubiera lavado la mano", "no hay que andar con la pept sudaa. Toma nota. Hay ombe que Seria esto sin ana.😜", y muchos comentarios más.