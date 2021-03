"Bájale el volumen lindo", Yina Calderón de nuevo le respondió a Yeison Jiménez

Firme a lo que había dicho hace algunos días, Yina Calderón le volvió a decir a Yeison Jiménez que "de humilde no tiene nada".

El pasado fin de semana se generó gran polémica en redes sociales luego de que la empresaria Yina Calderón y su amigo de 'talla baja' expresaran como les parecía el artista Yeison Jiménez . Tras tener un breve encuentro con él en un restaurante.

La influencer y su amigo le habían dicho lo siguiente: “Nada, mi razón para Yeison, para Alan, para todos, es que no se les olvide de dónde venimos y que la vida lo pone a uno, pero después lo baja”.

“Yo pocas veces hablo de alguien porque no… Y siento que Yeison es demasiado creído. Yeison, bájale el volumen lindo. Mira, te voy a dar un consejo: a veces en la vida uno tiene mucho, pero cuando uno se da cuenta no tiene nada”, agregó Yina.

A lo que Yeisón le respondió: “Llegué a un sitio donde me dejaron en el segundo piso porque estaba muy lleno. Subió ese muchacho y me dijo que bajara a cantar a Yina, pero le dije que no podía hacerlo. Entonces me dijo que tenía que hacerlo porque era Yina y le dije que no podía. Ella subió y me saludó para después decirme que lo había tratado mal”.

Publicidad

Asimismo, agregó: “No es mi obligación TENER que cantarle a alguien porque sea generador de contenido o algo así. Luego le di las gracias a ella porque he visto que escucha mi música y ya se fue. Pero despierto con este chisme; menos mal había varias personas conmigo y todos salimos de una cena, así que nadie estaba borracho. Todo lo demás que están diciendo es mentira”.

Por eso la empresaria no dudó en reaccionar a la respuesta que dio el artista luego de lo sucedido.

“Yo me iba a poner a contarles, pero realmente qué hijue… tengo tanta cosa en qué ponerme en pensar ahorita, pero lo que yo sí les puedo asegurar y yo no tengo por qué ponerme a inventar eso, ¿yo qué gano con eso? A mí no me importa si me vuelve a hablar, si me sigue hablando, si es mi amigo. Lo que yo sí les puedo decir es que de sencillez no tiene nada, nada es nada”, dijo Calderón.

Además, la influenciadora resaltó la importancia de valorar a los fanáticos, pues es gracias a ellos son ahora lo que son los grandes artistas.

“Me parece muy duro que a las personas se les olvide de dónde vienen porque realmente el público, los seguidores son los que lo bajan o lo suben. Entonces cuando uno se olvida, entonces no”, expresó.

Finalmente, dijo: “Caso cerrado, si quiere decir lo que quiera me importa un rábano, pero no me lo quiero volver a encontrar”.

Publicidad

Sin embargo, cabe mencionar que ella dijo que el hecho de que no le haya caído bien como persona, no quiere decir que va a dejar de escuchar su música, pues son dos cosas totalmente diferentes.

“Yo soy gran… gran defensora de su música y lo sigo siendo porque la música no tiene una cosa que ver con lo otra”, dijo.

También agregó: “La música es muy buena, pero él como ser humano terrible, no, no, no. Yo por eso mantengo alejada de todos esos hijue…”, comentó.